Сечин заявил о полной зависимости Европы от энергоресурсов из США

Европейская политика диверсификации окончилась неудачей, Европа зависима от американских энергоресурсов, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«В результате отказа от российского газа и отсутствия других источников СПГ важным последствием стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США», — приводит РИА Новости слова Сечина на ПМЭФ.

Он отметил, что, по сути, политика Европы по диверсификации источников потерпела крах.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским странам будет сложнее подготовиться к предстоящей зиме, чем это было год назад.

Министр энергетики Катара Саад Шерид аль-Кааби выразил уверенность, что европейские страны от энергетического кризиса спасла тёплая зима.