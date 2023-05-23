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Министр энергетики Катара аль-Кааби: Европу от энергокризиса спасла тёплая зима

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Министр энергетики Катара Саад Шерид аль-Кааби выразил уверенность, что европейские страны от энергетического кризиса спасла тёплая зима.
Министр энергетики Катара аль-Кааби: Европу от энергокризиса спасла тёплая зима
  • Gettyimages.ru

Слова министра приводит телеканал Al-Arabiya.

«Единственное, что спасло человечество и Европу в этом году, была тёплая зима», — констатировал он.

При этом аль-Кааби не исключил проблем для Европы в будущем, если в 2024 году экономика не стабилизируется, а зима будет холодной.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков ранее также отметил, что этой зимой странам Европы повезло с тёплой погодой.

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