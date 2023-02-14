Аналитик Юшков ожидает продолжения энергокризиса в Европе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что этой зимой странам Европы повезло с тёплой погодой.

«В основном причина их оптимизма заключается именно в этом, потому что если бы была хотя бы средняя такая же зима, как за последние 5—10 лет, то, конечно, объём потребления газа во время отопительного сезона был бы значительно больше», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Юшков, в результате на отопление уходит мало газа.

Кроме того, сказал эксперт, за отопительный сезон был несколько раз побит общеевропейский рекорд по объёмам выработки электроэнергии на ветряных электростанциях.

«Эти два фактора позволили европейцам сохранить много газа в подземных хранилищах», — пояснил Юшков.

По его словам, несмотря на то, что европейцам к следующей зиме придётся закупить меньше газа для ПХГ, чем предполагалось, проблема остаётся.

«Поэтому я думаю, что для Европы кризис не закончился. Это только такая передышка перед новым раундом», — добавил он.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на российскую нефть Urals.