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Глава Минэнерго России Шульгинов: тёплая зима в Европе может не повториться

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Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в интервью RT на ПМЭФ, говоря о возможности глобального энергокризиса, заявил, что в этом году тёплая зима в Европе может не повториться.

Он ответил на вопрос, придётся ли миру столкнуться с новым энергетическим кризисом.

«Все говорят иногда про кризисы, но все принимают максимум усилий для того, чтобы такого кризиса не допустить», — сказал он.

Шульгинов отметил, что необходимо внимательно отслеживать всё, что происходит на глобальных энергетических рынках, следить за балансировкой этих рынков.

«Конечно же, не может повториться такая тёплая зима в Европе, как она была в прошлом году... будет она нормальной, поэтому все думают сейчас, как пройти следующую зиму, а некоторые думают о том, как пройти лето в связи с жарой и ростом потребления», — сказал Шульгинов.

Министр добавил, что кризисные явления могут наступать только в том случае, если вести необдуманную политику. 

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским странам будет сложнее подготовиться к предстоящей зиме, чем это было год назад.

Министр энергетики Катара Саад Шерид аль-Кааби выразил уверенность, что европейские страны от энергетического кризиса спасла тёплая зима.

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