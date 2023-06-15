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Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ожидает трудную подготовку к зиме в Европе

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским странам будет сложнее подготовиться к предстоящей зиме, чем это было год назад.
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ожидает трудную подготовку к зиме в Европе
  • AP
  • © Petros Karadjias

Об этом венгерский министр сказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Подготовка к следующей зиме будет гораздо более трудной и более вызывающей, чем подготовка к прошедшей», — цитирует его ТАСС.

Сийярто объяснил, что в сентябре прошлого года Россия поставляла в Европу гораздо большие объёмы газа.

Кроме того, добавил он, нет гарантий, что предстоящая зима будет такой же тёплой.

Ранее министр энергетики Катара Саад Шерид аль-Кааби выразил уверенность, что европейские страны от энергетического кризиса спасла тёплая зима.

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