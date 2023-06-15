Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ожидает трудную подготовку к зиме в Европе
- AP
- © Petros Karadjias
Об этом венгерский министр сказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Подготовка к следующей зиме будет гораздо более трудной и более вызывающей, чем подготовка к прошедшей», — цитирует его ТАСС.
Сийярто объяснил, что в сентябре прошлого года Россия поставляла в Европу гораздо большие объёмы газа.
Кроме того, добавил он, нет гарантий, что предстоящая зима будет такой же тёплой.
Ранее министр энергетики Катара Саад Шерид аль-Кааби выразил уверенность, что европейские страны от энергетического кризиса спасла тёплая зима.