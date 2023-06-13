Политическая подоплёка: СМИ сообщили о заинтересованности ЕС в хранении газа на Украине

В Евросоюзе обсуждают возможность задействования украинских подземных газовых хранилищ для размещения своего топлива. Как пишут западные СМИ, этот шаг в ЕС рассматривают в связи с заполненностью собственных хранилищ уже более чем на 70%. Однако переброска части запасов газа в украинские ПГХ сопряжена с рисками из-за ведущихся на территории страны боевых действий, отмечают аналитики. В этой связи Брюсселю придётся подготовить гарантии по защите от потенциальных потерь для тех участников газового рынка, которые согласятся использовать хранилища Украины, считают эксперты.

В Евросоюзе озаботились поиском дополнительных объёмов для хранения природного газа. В качестве одного из потенциальных вариантов рассматриваются подземные газовые хранилища Украины, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, в Брюсселе проявляют интерес к Бильче-Волицко-Угерскому хранилищу, которое вмещает до 17 млрд куб. м топлива и находится в 96 км от границы с Польшей.

До начала СВО европейские компании использовали ПГХ на Украине, однако развернувшийся конфликт сделал хранение газа в республике нецелесообразным, подчёркивает агентство. Теперь же Брюссель стремится вновь привлечь внимание европейских и международных газовых компаний к украинским хранилищам на фоне заполненности собственных ПГХ уже более чем на 70%.

Как подчёркивает в комментарии Bloomberg немецкая коммунальная компания RWE AG, возможности Украины по хранению смогут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года. Однако Евросоюзу потребуется приложить усилия, чтобы заинтересовать участников газового рынка этим вариантом, отмечает агентство.

«Чтобы хранение газа на Украине было целесообразным, цены должны будут упасть достаточно низко, чтобы это оправдывало затраты. Евросоюзу также, вероятно, нужно будет выступить здесь в качестве гаранта на случай потенциальных потерь, связанных с конфликтом», — указывает Bloomberg.

Как заявил на прошлой неделе на брифинге представитель Еврокомиссии Тим Макфи, ЕК «рассматривает вопрос о том, могли бы (и если могли бы, то каким именно образом) гарантии общественных институтов помочь с открытием доступа к хранению природного газа на Украине».

Бильче-Волицко-Угерское газовое хранилище на Украине

AFP

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Возвращение к украинским газохранилищам позволит Брюсселю закрыть сразу несколько задач, отмечает Bloomberg.

«Хранение европейского газа не только явилось бы столь необходимым источником дохода для страны (Украины. — RT), но и укрепило бы связи с блоком и было бы щелчком по носу для России после попыток Кремля использовать энергию для ослабления поддержки в отношении Киева», — говорится в статье.

Об обсуждении в Брюсселе темы задействования украинских ПГХ ранее писала и газета Financial Times. Как рассказал в комментарии изданию замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, в ЕК ведётся работа по изысканию гарантий для компаний, которые были бы заинтересованы в украинских хранилищах.

«Кроме конкурентоспособных цен, которые предлагают украинцы, нам нужно также работать над гарантиями для международных игроков», — сказал он.

По словам политика, Еврокомиссия уже ведёт переговоры, в том числе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), «чтобы развить эту идею до уровня рабочего проекта, который поспособствовал бы дальнейшему укреплению энергетической безопасности Европы».

Идею возвращения европейских компаний к ПГХ республики активно поддерживают на Украине. Так, «Нафтогаз» в комментарии FT отметил, что может предложить до 10 млрд куб. м объёма в своих хранилищах с последующим увеличением до 15 млрд куб. м, если под контроль Киева вернутся территории, которые сейчас занимает Россия. Тот объём хранения, который может предложить Украина, «чрезвычайно важен для тех европейских стран, которым недостаёт собственных хранилищ и которые хотят аккумулировать резервы на зиму», уверяют в компании. Тем более что оператор газохранилищ «Укртрансгаз» в апреле прошёл сертификацию на соответствие правилам Евросоюза, напомнили в FT.

Нетривиальная задача

Между тем в России ранее выразили сомнение, что в Европе может возникнуть ситуация с переполненностью подземных газохранилищ ввиду её отказа от поставок топлива из РФ. Как отметили в апреле в «Газпроме», пройти отопительный сезон европейским странам помогла тёплая зима. При этом нет гарантий, что в предстоящую зиму такие погодные условия сохранятся.

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«Это (заполнить ПГХ. — RT) будет сделать очень непросто с учётом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объёмы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ», — говорится в комментарии компании, опубликованном в её Telegram-канале.

В таких условиях восполнение запасов газа до уровня прошлого года может стать для европейских компаний «нетривиальной задачей», констатировали в «Газпроме».

Напомним, что в мае 2022-го был приостановлен транзит российского топлива по газопроводу Ямал — Европа, а в сентябре произошла диверсия на «Северных потоках». Таким образом, транзитная ветка через Украину осталась единственным маршрутом поставок российского газа в государства Центральной и Западной Европы. Страны Юго-Восточной Европы продолжают снабжаться топливом по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Стоит отметить, что ранее в Киеве пытались навязать свои услуги Евросоюзу, заявляя, что могут компенсировать поставки по российским газопроводам, в частности по «Северному потоку». Так, в августе 2022 года оператор газотранспортной системы Украины заявил, что её мощностей, а также трубопровода Ямал — Европа якобы «более чем достаточно» для обеспечения Европы газом. При этом в Киеве предпочли умолчать, что ранее сами сократили свои транзитные мощности, запретив с 11 мая прошлого года перекачку российского газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка». Обошли там молчанием и тот факт, что газопровод Ямал — Европа на тот момент уже не задействовался.

Вместе с тем на Западе, несмотря на всю лояльность Украине, её предложение по газу тогда не оценили. Как заметил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон на августовских слушаниях в парламенте, «полагаться только на трубопроводы, которые проходят через территории, где на данный момент идут боевые действия, было бы сопряжено с огромным риском для их (европейских стран. — RT) экономик и граждан».

Украинские военные

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Нереалистичная ситуация

По мнению экспертов, планы Брюсселя по обращению к украинским подземным газовым хранилищам имеют больше политическую, чем экономическую подоплёку.

«Использовать украинские ПГХ с экономической точки зрения нерезонно. К тому же за последнее время ЕС ещё не сталкивался с переполненностью своих хранилищ. Выгода здесь будет только с политической точки зрения. Даже просто озвучивание возможностей отправки европейского газа на Украину работает на создание видимости активной поддержки Киева», — сказал в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

С его точки зрения, примечателен тот факт, что информация об обсуждении в Брюсселе таких гарантий распространяется западными СМИ.

«Bloomberg — американское агентство, и оно зачастую транслирует идеи и стратегии нынешней американской администрации. Вполне вероятно, что, предавая огласке идущие процессы в Брюсселе, американцы отрезают европейцам шаги для отступления в плане поддержки Украины. Поскольку в страховом бизнесе Европы широко представлен англосаксонский капитал, подобными публикациями в СМИ Вашингтон посылает ему сигнал, что нужно поддержать идею по привлечению европейских компаний к пользованию украинскими ПГХ», — полагает аналитик.

Флаги стран ЕС

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В свою очередь, заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT отметил, что для европейских трейдеров пользование газохранилищами на Украине всегда было связано с высокими рисками.

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«Раньше из ПГХ пропадали объёмы из-за банального воровства со стороны украинских властей, теперь к нему добавились риски в виде военных действий. Поэтому вряд ли Брюсселю удастся договориться о каких-то широких гарантиях с европейскими и международными банками в условиях военного конфликта», — полагает эксперт.

Помимо этого, подчеркнул он, продвижение пользования европейскими компаниями украинскими ПГХ ещё больше может вовлечь Евросоюз в нынешний конфликт.

«ЕС и так уже является неофициальным участником конфликта из-за своих поставок оружия и боеприпасов Киеву. Если же на Украину снова зайдут газовые трейдеры содружества для хранения топлива, ещё и с гарантиями от Брюсселя по всем издержкам, то вовлечённость Евросоюза в конфликт возрастёт. Ведь тогда в случае чего будут затрагиваться его непосредственные интересы в виде сохранности газовых объёмов», — заметил Гривач.

К тому же Украина, даже несмотря на полученную сертификацию от Европы своих хранилищ, не может однозначно гарантировать сохранность того газа, который европейские компании соберутся хранить на её территории, уверен эксперт.