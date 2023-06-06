Ватиканская дипломатия: посланник Папы Римского направился в Киев для поиска путей достижения «справедливого мира»

Итальянский кардинал Маттео Дзуппи направлен в Киев в качестве посланника Папы Римского Франциска, сообщили в пресс-службе Святого Престола. Поездка, нацеленная на изучение путей решения украинского кризиса, намечена на 5—6 июня. В Москве отмечали, что проблема урегулирования ситуации заключается не в недостатке посредников или мирных планов, а в действиях Киева, который демонстрирует неприятие любых здравых инициатив. Эксперты полагают, что этот шаг Ватикана ни к чему не приведёт, так как решение о возможном урегулировании конфликта будет приниматься не в Киеве, а в Вашингтоне.

Ватикан направил в Киев в качестве посланника Папы Римского Франциска кардинала Маттео Дзуппи для поиска путей по урегулированию украинского кризиса, сообщила служба печати Святого Престола.

«5—6 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи и председатель Итальянской епископской конференции, посетит Киев в качестве посланника Папы Римского Франциска. Главная цель этой инициативы состоит в том, чтобы подробно выслушать украинские власти о том, что касается возможных путей достижения «справедливого мира», и также поддержать жесты человечности, которые помогут снизить напряжённость», — говорится в сообщении.

Это не первая миротворческая миссия кардинала Дзуппи — он был посредником в переговорах во время гражданской войны в Мозамбике, которая длилась с 1977 по 1992 год. Диалог шёл на протяжении 27 месяцев и завершился подписанием Римских мирных соглашений.

В Кремле, комментируя визит Дзуппи, заявили, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с кардиналом, в случае если после поездки в Киев он посетит Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нам известно, что он отправляется сначала в Киев, потом будем информировать», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, поступала ли в Москву информация о визите кардинала.

Помощь от папы

Напомним, Папа Римский Франциск в конце апреля объявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной. При этом подробностей он не раскрыл.

«Сейчас осуществляется миссия, но она пока что не публичная. Когда станет публичной, я о ней сообщу», — заявил тогда понтифик журналистам.

Кардинал Маттео Дзуппи

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1 мая председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после беседы с Франциском сообщил агентству РИА Новости, что, помимо готовности отправить посланника в Киев и Москву, Папа Римский призвал стороны конфликта отказаться от наступления и сесть за стол переговоров.

В СМИ появились сообщения, что Киев и Москва были не в курсе папской инициативы, однако госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что это было недоразумение.

«Они говорили, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, в ходе которых с обеих сторон прояснилось, что имело место недопонимание», — сказал государственный секретарь Святого Престола.

Паролин добавил, что переговоры Ватикана с Киевом и Москвой носят конфиденциальный характер.

«Я действительно считаю, что здесь будет прогресс», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ещё до начала миссии Ватикана по урегулированию конфликта выдвинул ряд условий.

В интервью газете Corriere della Sera он заявил, что Святой Престол должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск. Также в качестве условий он назвал помощь Святого Престола в возвращении на Украину военнопленных.

В МИД России, в свою очередь, заявили, что положительно оценивают попытку Ватикана направить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по ситуации на Украине. Однако, по словам представителей ведомства, Ватикан пока не предпринял шагов для этого.

«Каких-либо практических шагов по организации... поездки в Москву по состоянию на сегодняшний день (26 мая. — RT) с ватиканской стороны предпринято не было», — приводит заявление МИД РИА Новости.

Неприемлемые условия

За последнее время целый ряд государств предложили свои услуги в качестве посредников в урегулировании ситуации вокруг Украины, а также представили свои мирные планы. В их числе были Китай, Бразилия, группа стран Африки во главе с ЮАР, а также Индонезия.

При этом в Москве ранее отмечали, что проблема мирного урегулирования конфликта на Украине заключается не в недостатке посредников и планов, а в позиции Киева. В конце апреля на этот счёт высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова.

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«Полагаем, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливается ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что украинские власти и их западные кураторы ранее уже демонстрировали своё отношение к мирным инициативам, отвергнув практически готовые договорённости на переговорах с РФ весной 2022 года.

«Владимир Зеленский даже законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», — подчеркнула представитель МИД.

Множество посредников

Ватикан активно включился в процесс урегулирования конфликта, так как беспокоится о судьбе католиков, несколько миллионов которых проживают на Украине, пояснил инициативу Святого Престола в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

«Учитывая, что на Украине есть определённое количество прихожан, которых Папа Римский считает своей паствой, это вполне логичное действие. Ватикан должен продемонстрировать усилия в этом направлении. Вопрос в том, принесёт ли его инициатива какой-либо результат. В этом есть большие сомнения», — подчеркнул эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский

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Асафов уверен, что миссия Святого Престола не приведёт к какому-либо прогрессу по урегулированию конфликта.

«Практических результатов не будет. Потому что такие решения принимаются не в Риме, не в Брюсселе и не в Киеве. Мы видим, что решения принимаются в США, а они настроены на совсем другое развитие событий», — подчеркнул политолог.

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Многие страны мира заинтересованы в урегулировании ситуации и предлагают начать его хотя бы с обсуждения рамок возможных переговоров, однако Киев от этого демонстративно отказывается, добавил Асафов.

«Киевский режим не хочет и не может самостоятельно действовать, все свои решения он согласует с американцами. Вопрос в том, когда они сочтут возможными такие переговоры для Киева. Это показывает, что у конфликта на Украине есть очевидный выгодоприобретатель, который блокирует все мирные инициативы», — отметил политолог.

Профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров также считает, что посредничество Ватикана, как и ряда других стран, вряд ли приведёт к скорому урегулированию конфликта.

«Желающих подключиться к разрешению этой ситуации много. Но с учётом позиции Киева и «формулы мира», которую разработал президент Зеленский, где предусмотрены неприемлемые условия для России, все эти попытки не приведут, к сожалению, к положительным результатам. Всё будет решаться, как говорят, на поле боя», — рассказал собеседник RT.

При этом визит посланника Ватикана в Москву после Киева может дать определённые результаты, так как это даст возможность донести до него российскую точку зрения и реалии ситуации, добавил Винокуров.

«В этом смысле посещение Москвы представителем Ватикана будет более плодотворным. Можно будет обсудить вопросы, по которым есть возможность найти дипломатический консенсус. В свою очередь, в Киеве делегация кардинала не сможет найти точки соприкосновения, так как украинская сторона отвергает саму возможность переговоров с РФ, что исключает любые перспективы урегулирования», — пояснил Винокуров.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также считает, что миссия Ватикана закончится неудачей.

«Сейчас много кто пытается сыграть роль посредника. Это Китай, Бразилия, Индонезия, ЮАР и африканские страны. Никакого результата никто не добился и не добьётся. Киев здесь совершенно ни при чём, так как все эти вопросы решаются в Вашингтоне. Кроме того, позиции сторон на данный момент просто несовместимы», — заключил собеседник RT.