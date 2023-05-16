Президент ЮАР: США, Британия и ЕС проинформированы о мирной инициативе Африки по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине.

«Они (координаторы) были в Вашингтоне для обсуждения инициативы, в Лондоне и ряде столиц европейских стран, чтобы обсудить инициативу», — цитирует его РИА Новости.

Рамафоса заявил, что план получил «настороженную поддержку».

Рамафоса также сообщил, что от лица стран Африки поговорил с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.

Также глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни отметил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» Зеленского.