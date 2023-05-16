Президент ЮАР: США, Британия и ЕС проинформированы о мирной инициативе Африки по Украине
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«Они (координаторы) были в Вашингтоне для обсуждения инициативы, в Лондоне и ряде столиц европейских стран, чтобы обсудить инициативу», — цитирует его РИА Новости.
Рамафоса заявил, что план получил «настороженную поддержку».
Рамафоса также сообщил, что от лица стран Африки поговорил с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.
Также глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни отметил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» Зеленского.