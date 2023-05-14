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Шольц высказался против урегулирования конфликта на Украине на условиях России

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.
Шольц высказался против урегулирования конфликта на Украине на условиях России
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Об этом, как пишет ТАСС, политик сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шольц указал на необходимость говорить везде о якобы готовности Киева к переговорам.

«Но она (Украина. — RT) по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания (конфликта. — RT) и того, что Россия будет диктовать условия», — подчеркнул он.

Ранее глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» Зеленского.

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