Шольц высказался против урегулирования конфликта на Украине на условиях России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.

Об этом, как пишет ТАСС, политик сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шольц указал на необходимость говорить везде о якобы готовности Киева к переговорам.

«Но она (Украина. — RT) по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания (конфликта. — RT) и того, что Россия будет диктовать условия», — подчеркнул он.

Ранее глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» Зеленского.