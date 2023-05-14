Шольц высказался против урегулирования конфликта на Украине на условиях России
- Gettyimages.ru
- © Sean Gallup
Об этом, как пишет ТАСС, политик сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шольц указал на необходимость говорить везде о якобы готовности Киева к переговорам.
«Но она (Украина. — RT) по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания (конфликта. — RT) и того, что Россия будет диктовать условия», — подчеркнул он.
Ранее глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» Зеленского.