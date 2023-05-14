МИД Италии: Рим готов к урегулированию на Украине только на базе предложений Киева
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Об этом заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
Он отметил, что Рим поддерживает «десять пунктов» мирного предложения Зеленского.
«Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев», — заявил Таяни в интервью газете La Stampa.
Ранее Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил о решениях по защите украинского воздушного пространства.
Посол России в Риме Сергей Разов заявил, что Италия, поставляя оружие Украине, втягивается в военный конфликт.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти хотят закончить конфликт к зиме этого года.