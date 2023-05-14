МИД Италии: Рим готов к урегулированию на Украине только на базе предложений Киева

Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.

Он отметил, что Рим поддерживает «десять пунктов» мирного предложения Зеленского.

«Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев», — заявил Таяни в интервью газете La Stampa.

Ранее Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил о решениях по защите украинского воздушного пространства.

Посол России в Риме Сергей Разов заявил, что Италия, поставляя оружие Украине, втягивается в военный конфликт.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти хотят закончить конфликт к зиме этого года.