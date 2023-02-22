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Посол России: Италия втягивается в военный конфликт путём поставок оружия Украине

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Италия, поставляя оружие Украине, втягивается в военный конфликт, заявил посол России в Риме Сергей Разов.
Посол России: Италия втягивается в военный конфликт путём поставок оружия Украине
  • Gettyimages.ru

«Поставляя оружие Киеву, Италия, возможно, против своей воли и, по крайней мере, против воли большинства своих граждан, втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта», — сказал он в интервью ANSA.

По словам дипломата, снабжение киевского режима более совершенным вооружением и техникой не приближает мир, а разжигает конфликт и множит жертвы.

Ранее Берлускони выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо было «прекратить нападать на две автономные республики Донбасса», чтобы избежать конфликта.

Бывший итальянский премьер подчеркнул, что «негативно оценивает» поведение украинского лидера.

В свою очередь, Зеленский упрекнул Берлускони в том, что «его дом не бомбили», хотя итальянский политик в детстве был свидетелем первых бомбардировок Милана со стороны авиации союзников.

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