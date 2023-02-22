Зеленский упрекнул пережившего годы войны Берлускони в том, что «его дом не бомбили»

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в том, что «его дом не бомбили», хотя итальянский политик в детстве был свидетелем первых бомбардировок Милана со стороны авиации союзников.

«Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников», — цитирует Зеленского издание ANSA.

Бывший итальянский премьер родился в Милане в 1936 году. Как пишет РИА Новости, Милан в августе 1943 года подвергся тяжёлым бомбардировкам со стороны авиации союзников, в основном британских ВВС.

Тогда погибли до 2 тыс. жителей города, 14 тыс. зданий были разрушены. Ещё примерно 300 тыс. людей были вынуждены переселиться за пределы города. Одной из таких семей была семья Берлускони.

«Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году. Мне было шесть с половиной лет», — рассказывал итальянский политик в одном из интервью.

Ранее Берлускони выразил мнение, что Зеленскому необходимо было «прекратить нападать на две автономные республики Донбасса», чтобы избежать конфликта.

Бывший итальянский премьер подчеркнул, что «негативно оценивает» поведение украинского лидера.