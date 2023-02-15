Критика бывшего итальянского премьер-министр Сильвио Берлускони в адрес президента Украины Владимира Зеленского отражает мнение большинства жителей Италии о его роли в украинском конфликте. Об этом заявил член регионального совета области Венето Стефано Вальдегамбери.

Ранее Берлускони выразил мнение, что Зеленскому необходимо было «прекратить нападать на две автономные республики Донбасса», чтобы избежать конфликта.

Бывший итальянский премьер подчеркнул, что «негативно оценивает» поведение украинского лидера.

«Берлускони высказал то, что большинство итальянцев думают о Зеленском», — сказал Вальдегамбери в беседе с РИА Новости.

Политик, опираясь на опросы общественного мнения, отметил, что большинство итальянцев выступают против продолжения конфликта и поставок оружия Киеву.

Ранее американская журналистка и писательница Кейтлин Джонстоун выразила мнение, что Владимир Зеленский превратился в вездесущий корпоративный талисман для «самой агрессивной рекламной кампании США» в истории.