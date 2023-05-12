Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина хочет завершить конфликт к зиме

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти хотят закончить конфликт к зиме этого года.

«К зиме мы хотим полностью завершить войну», — заявил он в интервью азербайджанскому информационному агентству Report.

При этом, по его словам, план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года.

Он добавил, что для достижения этой цели Киев не будет ограничиваться временем, а будет «сражаться сколько потребуется».

Украинский президент Владимир Зеленский также заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира.

Он отметил, что, по мнению Киева, территориальную целостность Украины нужно восстановить в пределах границ 1991 года.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.