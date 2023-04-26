Зеленский заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы ради мира

Украинский президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира.

Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

«Не может быть мира за счёт территориальных компромиссов», — утверждает Зеленский.

Также он заявил, что, по мнению Киева, территориальную целостность Украины нужно восстановить в пределах границ 1991 года.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что мирные планы Киева и Пекина нашли общие точки соприкосновения.

Он уточнил, что у Киева и Пекина совпадают мнения в вопросе неиспользования ядерного оружия и его нераспространения.

Сегодня Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Зеленским.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.