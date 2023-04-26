Зеленский заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы ради мира
- Gettyimages.ru
Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
«Не может быть мира за счёт территориальных компромиссов», — утверждает Зеленский.
Также он заявил, что, по мнению Киева, территориальную целостность Украины нужно восстановить в пределах границ 1991 года.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что мирные планы Киева и Пекина нашли общие точки соприкосновения.
Он уточнил, что у Киева и Пекина совпадают мнения в вопросе неиспользования ядерного оружия и его нераспространения.
Сегодня Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Зеленским.
7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.