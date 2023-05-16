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Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласны принять миссию стран Африки по мирной инициативе

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласны принять миссию стран Африки по мирной инициативе
  • Gettyimages.ru
  • © Leon Neal / Staff

Об этом информирует РИА Новости.

«Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР», — сообщил Рамафоса.

По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь ранее выразил уверенность, что необходимо создать условия для начала переговорного процесса по украинскому конфликту.

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