Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласны принять миссию стран Африки по мирной инициативе
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Об этом информирует РИА Новости.
«Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР», — сообщил Рамафоса.
По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь ранее выразил уверенность, что необходимо создать условия для начала переговорного процесса по украинскому конфликту.