Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь выразил уверенность, что необходимо создать условия для начала переговорного процесса по украинскому конфликту.

Об этом, как пишет ТАСС, дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что невозможно ждать возобновления диалога в течение многих лет.

«Следует создать условия для начала переговоров», — отметил он.

Дипломат также предостерёг от подливания масла в огонь конфликта с целью извлечения из него преимуществ, «чем занимаются некоторые страны».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.

Также глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни отметил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» Зеленского.