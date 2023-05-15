Постпред КНР заявил о необходимости создания условий для начала переговоров по Украине
- AP
Об этом, как пишет ТАСС, дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
Чжан Цзюнь подчеркнул, что невозможно ждать возобновления диалога в течение многих лет.
«Следует создать условия для начала переговоров», — отметил он.
Дипломат также предостерёг от подливания масла в огонь конфликта с целью извлечения из него преимуществ, «чем занимаются некоторые страны».
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.
Также глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни отметил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» Зеленского.