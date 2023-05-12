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Путин в разговоре с президентом ЮАР поддержал его идею об обсуждении украинского конфликта

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Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса провели телефонный разговор. Российский глава государства поддержал идею своего коллеги об участии группы африканских лидеров в обсуждении урегулирования украинского конфликта.
Путин в разговоре с президентом ЮАР поддержал его идею об обсуждении украинского конфликта
  • РИА Новости

Как сообщили в Кремле, разговор произошёл по инициативе ЮАР.

«Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей, отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке», — сказано в заявлении.

Также стороны обсудили предстоящий в конце июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка и встречу на высшем уровне БРИКС, которая пройдёт в августе в Йоханнесбурге.

В марте спикер Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики Носививе Нолутандо Маписа-Нкакула выступила за начало диалога парламентариев России и Украины.

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