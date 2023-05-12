Путин в разговоре с президентом ЮАР поддержал его идею об обсуждении украинского конфликта
- РИА Новости
Как сообщили в Кремле, разговор произошёл по инициативе ЮАР.
«Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей, отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке», — сказано в заявлении.
Также стороны обсудили предстоящий в конце июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка и встречу на высшем уровне БРИКС, которая пройдёт в августе в Йоханнесбурге.
В марте спикер Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики Носививе Нолутандо Маписа-Нкакула выступила за начало диалога парламентариев России и Украины.