Путин в разговоре с президентом ЮАР поддержал его идею об обсуждении украинского конфликта

Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса провели телефонный разговор. Российский глава государства поддержал идею своего коллеги об участии группы африканских лидеров в обсуждении урегулирования украинского конфликта.

Как сообщили в Кремле, разговор произошёл по инициативе ЮАР.

«Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей, отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке», — сказано в заявлении.

Также стороны обсудили предстоящий в конце июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка и встречу на высшем уровне БРИКС, которая пройдёт в августе в Йоханнесбурге.

В марте спикер Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики Носививе Нолутандо Маписа-Нкакула выступила за начало диалога парламентариев России и Украины.