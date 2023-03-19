Спикер Нацассамблеи ЮАР выступила за диалог парламентариев России и Украины

Спикер Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики Носививе Нолутандо Маписа-Нкакула в ходе второй международной парламентской конференции Россия — Африка выступила за начало диалога парламентариев России и Украины.

По её словам, она говорила с российскими парламентариями о необходимости того, чтобы парламентарии России и Украины вступили в диалог и начали взаимодействие.

«И я считаю, только так диалог между двумя странами будет успешен, только так мы придём к лучшему результату (в урегулировании украинского конфликта)», — цитирует её ТАСС.

Ранее председатель Совета нации Алжира Салах Гуджиль в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что происходящие на Украине события влияют на весь мир.

Он отметил, что Алжир готов выступить посредником для проведения прямого диалога между Россией и Украиной и для поиска «настоящего решения этого конфликта».