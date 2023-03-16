Глава сената Алжира на встрече с Матвиенко прокомментировал ситуацию вокруг Украины

Председатель Совета нации Алжира Салах Гуджиль в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что происходящие на Украине события влияют на весь мир.

По его словам, события на Украине имеют важное значение.

«Влияют не только на Европу, но даже на все страны мира. Мир вернулся к холодной войне, хотя иногда она горячая», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что Алжир готов выступить посредником для проведения прямого диалога между Россией и Украиной и для поиска «настоящего решения этого конфликта».

«Мы считаем, что единственный ключ этого конфликта — это диалог между двумя странами — Россией и Украиной», — заявил Гуджиль.

Накануне вечером делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир с визитом.

16 марта также состоится встреча Матвиенко с алжирским президентом и председателем Национального народного собрания Брахимом Бугали.

Кроме того, сообщалось, что Матвиенко возложила венок к монументу героям войны за независимость Алжира.