Глава сената Алжира на встрече с Матвиенко прокомментировал ситуацию вокруг Украины
- AFP
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По его словам, события на Украине имеют важное значение.
«Влияют не только на Европу, но даже на все страны мира. Мир вернулся к холодной войне, хотя иногда она горячая», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что Алжир готов выступить посредником для проведения прямого диалога между Россией и Украиной и для поиска «настоящего решения этого конфликта».
«Мы считаем, что единственный ключ этого конфликта — это диалог между двумя странами — Россией и Украиной», — заявил Гуджиль.
Накануне вечером делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир с визитом.
16 марта также состоится встреча Матвиенко с алжирским президентом и председателем Национального народного собрания Брахимом Бугали.
Кроме того, сообщалось, что Матвиенко возложила венок к монументу героям войны за независимость Алжира.