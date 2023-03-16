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Глава сената Алжира на встрече с Матвиенко прокомментировал ситуацию вокруг Украины

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Председатель Совета нации Алжира Салах Гуджиль в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что происходящие на Украине события влияют на весь мир.
Глава сената Алжира на встрече с Матвиенко прокомментировал ситуацию вокруг Украины
  • AFP
  • © RYAD KRAMDI

По его словам, события на Украине имеют важное значение.

«Влияют не только на Европу, но даже на все страны мира. Мир вернулся к холодной войне, хотя иногда она горячая», — приводит его слова РИА Новости

Он отметил, что Алжир готов выступить посредником для проведения прямого диалога между Россией и Украиной и для поиска «настоящего решения этого конфликта».

«Мы считаем, что единственный ключ этого конфликта — это диалог между двумя странами — Россией и Украиной», — заявил Гуджиль.

Накануне вечером делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир с визитом.

16 марта также состоится встреча Матвиенко с алжирским президентом и председателем Национального народного собрания Брахимом Бугали.

Кроме того, сообщалось, что Матвиенко возложила венок к монументу героям войны за независимость Алжира.

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