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Матвиенко возложила венок к монументу героям войны за независимость Алжира

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко возложила венок к монументу героям войны за независимость Алжира.

Делегация верхней палаты российского парламента находится в Алжире с официальным визитом. 

16 марта состоится встреча Матвиенко с алжирским президентом, а также с главами верхней и нижней палат парламента Алжира: председателем Совета нации Салахом Гуджилем и председателем Национального народного собрания Брахимом Бугали.

Также в программу визита входит посещение российскими сенаторами фотовыставки, посвящённой 25-летию Совета нации Алжирской Народной Демократической Республики.

Накануне вечером делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир.

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