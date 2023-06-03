Глава МО Индонезии предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

«Каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», — говорится в заявлении.

Помимо этого, для урегулирования конфликта на Украине министр обозначил такие шаги, как прекращение огня и размещение в зоне миротворцев ООН.

«ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях», — добавил Субианто.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности страны стать «мостом» между Россией и Украиной.

Также глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на саммите G20 призвала к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.