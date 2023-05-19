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Видодо заявил о готовности Индонезии стать «мостом» между Россией и Украиной

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Индонезия готова стать мостом между Россией и Украиной во избежание дальнейшей эскалации, заявил президент страны Джоко Видодо.
Видодо заявил о готовности Индонезии стать «мостом» между Россией и Украиной
  • Gettyimages.ru

«Конфликт на Украине продолжается уже год, и санкции не оказались достаточно эффективными, чтобы остановить его», — цитирует его РИА Новости.

Видодо подчеркнул, что нейтральная позиция Индонезии указывает на несогласие страны с навязанными США и западными союзниками рестрикциями против России.

Он добавил, что страна может выступить мостом между Россией и Украиной.

«Индонезия готова внести свой вклад в преодоление разногласий... Мир должен быть достигнут как можно скорее, потому что, в конце концов, жертвами становятся люди», — заключил он.

Ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на саммите G20 призвала к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии саммита заявил, что страны G20 разошлись во мнениях по ряду вопросов, но должны действовать сообща.

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