Видодо заявил о готовности Индонезии стать «мостом» между Россией и Украиной

Индонезия готова стать мостом между Россией и Украиной во избежание дальнейшей эскалации, заявил президент страны Джоко Видодо.

«Конфликт на Украине продолжается уже год, и санкции не оказались достаточно эффективными, чтобы остановить его», — цитирует его РИА Новости.

Видодо подчеркнул, что нейтральная позиция Индонезии указывает на несогласие страны с навязанными США и западными союзниками рестрикциями против России.

Он добавил, что страна может выступить мостом между Россией и Украиной.

«Индонезия готова внести свой вклад в преодоление разногласий... Мир должен быть достигнут как можно скорее, потому что, в конце концов, жертвами становятся люди», — заключил он.

Ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на саммите G20 призвала к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии саммита заявил, что страны G20 разошлись во мнениях по ряду вопросов, но должны действовать сообща.