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Кардинал Дзуппи в июне посетит Киев в качестве посланника Папы Римского

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Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 5—6 июня посетит Киев в качестве посланника Папы Римского по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Кардинал Дзуппи в июне посетит Киев в качестве посланника Папы Римского
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«Настоящим объявляется, что 5—6 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции, совершит визит в Киев в качестве посланника святого отца Франциска», — приводит РИА Новости сообщение службы печати Святого престола.

Отмечается, что главная цель инициативы — выслушать мнение властей Украины о путях достижения мира.

Ранее Il Sismografo сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками Папы Римского Франциска по урегулированию украинского кризиса. 

При этом Зеленский заявлял, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране.

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