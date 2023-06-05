Кардинал Дзуппи в июне посетит Киев в качестве посланника Папы Римского

Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 5—6 июня посетит Киев в качестве посланника Папы Римского по вопросу урегулирования украинского конфликта.

«Настоящим объявляется, что 5—6 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции, совершит визит в Киев в качестве посланника святого отца Франциска», — приводит РИА Новости сообщение службы печати Святого престола.

Отмечается, что главная цель инициативы — выслушать мнение властей Украины о путях достижения мира.

Ранее Il Sismografo сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками Папы Римского Франциска по урегулированию украинского кризиса.

При этом Зеленский заявлял, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране.