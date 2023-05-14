Зеленский: Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в интервью итальянским СМИ.

«Нам не нужны посредники», — сказал украинский лидер.

По его словам, необходимо разработать план действий по поводу «мира справедливого, мира на Украине».

При этом Зеленский добавил, что ему «не о чем» говорить с российским президентом.

Ранее в Ватикане подтвердили, что Владимир Зеленский провёл встречу с Папой Римским.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о посреднической миссии Ватикана по Украине.