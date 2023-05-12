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Песков: Кремль не располагает информацией о посреднической миссии Ватикана по Украине

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Кремль не располагает информацией о посреднической миссии Ватикана по Украине.
Песков: Кремль не располагает информацией о посреднической миссии Ватикана по Украине
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, у нас не появилось такой информации. Может быть, со временем поступит», — сообщил он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую стороны отказаться от наступления и сесть за стол переговоров.

В Белом доме сообщили, что США знают о попытках Ватикана содействовать урегулированию на Украине.

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