Папа Римский Франциск призвал Киев отказаться от наступления и сесть за стол переговоров

Короткая ссылка
Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую стороны отказаться от наступления и сесть за стол переговоров.
Папа Римский Франциск призвал Киев отказаться от наступления и сесть за стол переговоров
  • Gettyimages.ru

Об этом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил РИА Новости. По его словам, Папа Римский выразил готовность отправить представителей Ватикана в Москву и Киев для организации переговоров.

Соответствующее заявление Севастьянов сделал, приведя содержание своей недавней беседы с ним.

«Папа Римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров», — сказал он.

Ранее Папа Римский Франциск в ходе разговора с Севастьяновым заявлял о своей готовности стать посредником в ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить