Папа Римский Франциск призвал Киев отказаться от наступления и сесть за стол переговоров
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Об этом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил РИА Новости. По его словам, Папа Римский выразил готовность отправить представителей Ватикана в Москву и Киев для организации переговоров.
Соответствующее заявление Севастьянов сделал, приведя содержание своей недавней беседы с ним.
«Папа Римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров», — сказал он.
Ранее Папа Римский Франциск в ходе разговора с Севастьяновым заявлял о своей готовности стать посредником в ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.