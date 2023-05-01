Папа Римский Франциск призвал Киев отказаться от наступления и сесть за стол переговоров

Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую стороны отказаться от наступления и сесть за стол переговоров.

Об этом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил РИА Новости. По его словам, Папа Римский выразил готовность отправить представителей Ватикана в Москву и Киев для организации переговоров.

Соответствующее заявление Севастьянов сделал, приведя содержание своей недавней беседы с ним.

«Папа Римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров», — сказал он.

Ранее Папа Римский Франциск в ходе разговора с Севастьяновым заявлял о своей готовности стать посредником в ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.