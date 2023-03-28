Папа Римский заявил о готовности стать посредником в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

Папа Римский Франциск в ходе разговора с председателем Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым заявлял о своей готовности стать посредником в ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Об этом Севастьянов сообщил в разговоре с ТАСС.

«Он (понтифик. — RT) говорил, что готов стать посредником, чтобы УПЦ с ПЦУ могли обсудить все личные вопросы», — рассказал глава Всемирного союза староверов.

По словам Севастьянова, Франциск мог бы помочь священникам УПЦ защитить их позицию.

Ранее Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации в отношении УПЦ.

Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что Киево-Печерская лавра оцеплена полицией.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с высшими иерархами канонической Украинской православной церкви, которые пришли к его офису с просьбой о встрече.