Папа Римский заявил о готовности стать посредником в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

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Папа Римский Франциск в ходе разговора с председателем Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым заявлял о своей готовности стать посредником в ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.
Папа Римский заявил о готовности стать посредником в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

Об этом Севастьянов сообщил в разговоре с ТАСС.

«Он (понтифик. — RT) говорил, что готов стать посредником, чтобы УПЦ с ПЦУ могли обсудить все личные вопросы», — рассказал глава Всемирного союза староверов.

По словам Севастьянова, Франциск мог бы помочь священникам УПЦ защитить их позицию.

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Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что Киево-Печерская лавра оцеплена полицией.

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