Папа Римский заявил о готовности стать посредником в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры
- AP
- © Alessandra Tarantino
Об этом Севастьянов сообщил в разговоре с ТАСС.
«Он (понтифик. — RT) говорил, что готов стать посредником, чтобы УПЦ с ПЦУ могли обсудить все личные вопросы», — рассказал глава Всемирного союза староверов.
По словам Севастьянова, Франциск мог бы помочь священникам УПЦ защитить их позицию.
Ранее Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации в отношении УПЦ.
Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что Киево-Печерская лавра оцеплена полицией.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с высшими иерархами канонической Украинской православной церкви, которые пришли к его офису с просьбой о встрече.