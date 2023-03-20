Зеленский отказался встречаться с представителями Украинской православной церкви
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Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
«У президента Украины на сегодняшний день не запланирована встреча с представителями УПЦ», — сказал он.
Также он заявил, что с представителями УПЦ встретились сотрудники профильных департаментов офиса президента.
Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.
Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.