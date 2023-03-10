Монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта
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Об этом сообщается на сайте монастыря со ссылкой на руководство Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».
«Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины... заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта», — говорится в заявлении.
Ранее спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по признаку религии.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью и приезд СБУ в Киево-Печерскую лавру является звеном в цепи таких действий Киева.