Монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта

Монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Об этом сообщается на сайте монастыря со ссылкой на руководство Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

«Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины... заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта», — говорится в заявлении.

Ранее спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по признаку религии.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью и приезд СБУ в Киево-Печерскую лавру является звеном в цепи таких действий Киева.