Песков: действия СБУ в Киево-Печерской лавре стали новым звеном в войне Киева против РПЦ
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«Украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью. Я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия», — сказал представитель Кремля.
Ранее СМИ сообщили, что СБУ проводит обыск на территории Киево-Печерской лавры.
После этого СБУ подтвердила, что проводит «контрразведывательные мероприятия» на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Там отметили, что мероприятия проводятся для «недопущения использования лавры как ячейки русского мира».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на сохранение единства православных людей России и Украины.