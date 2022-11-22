Песков: действия СБУ в Киево-Печерской лавре стали новым звеном в войне Киева против РПЦ

Украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью и приезд СБУ в Киево-Печерскую лавру является звеном в цепи таких действий Киева, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью. Я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия», — сказал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что СБУ проводит обыск на территории Киево-Печерской лавры.

После этого СБУ подтвердила, что проводит «контрразведывательные мероприятия» на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Там отметили, что мероприятия проводятся для «недопущения использования лавры как ячейки русского мира».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на сохранение единства православных людей России и Украины.