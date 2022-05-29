Патриарх Кирилл выразил надежду на сохранение единства православных людей России и Украины

Разделение православных людей России и Украины никогда не будет достигнуто, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пролегла пропасть... Глубоко убеждён в том, что, поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости.

Как сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, в адрес Русской православной церкви не поступало никаких обращений от УПЦ после принятия решения о полной самостоятельности и независимости.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что единство между Русской и Украинской православными церквями сохраняется и РПЦ продолжит укреплять его.