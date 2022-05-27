Собор УПЦ принял решение о полной самостоятельности и независимости

Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление собора, прошедшего 27 мая в Киеве.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», — говорится в документе.

Ранее в Верховной раде предложили ввести санкции в отношении представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.