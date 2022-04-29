В Раду внесли проект с предложением ввести санкции против представителей РПЦ

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В Верховной Раде предлагают ввести санкции в отношении представителей Русской православной церкви, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Раду внесли проект с предложением ввести санкции против представителей РПЦ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный на сайте украинского парламента текст законопроекта. 

В проекте предлагается ввести «специальные экономические и другие ограничительные меры» в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, заместителя председателя ОВЦС МП протоиерея Николая Балашова, митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Ранее в РПЦ высказались об обращении Литвы к ЕС по поводу санкций против патриарха Кирилла.

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