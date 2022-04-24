В РПЦ высказались об обращении Литвы к ЕС по поводу санкций против патриарха Кирилла
- РИА Новости
«Назвать это предложение иначе как абсурдным не получается. Очень печально, что на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений становится дипломатическое ведомство», — сказал РИА Новости Легойда.
Ранее СМИ сообщали, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Московского и Всея Руси Кирилла из-за Украины. Данную информацию подтвердил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.