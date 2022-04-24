В РПЦ высказались об обращении Литвы к ЕС по поводу санкций против патриарха Кирилла

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Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал информацию о том, что Литва обратилась к ЕС с предложением ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В РПЦ высказались об обращении Литвы к ЕС по поводу санкций против патриарха Кирилла
  • РИА Новости

«Назвать это предложение иначе как абсурдным не получается. Очень печально, что на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений становится дипломатическое ведомство», — сказал РИА Новости Легойда.

Ранее СМИ сообщали, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Московского и Всея Руси Кирилла из-за Украины. Данную информацию подтвердил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

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