В РПЦ высказались об обращении Литвы к ЕС по поводу санкций против патриарха Кирилла

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал информацию о том, что Литва обратилась к ЕС с предложением ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Назвать это предложение иначе как абсурдным не получается. Очень печально, что на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений становится дипломатическое ведомство», — сказал РИА Новости Легойда.

Ранее СМИ сообщали, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Московского и Всея Руси Кирилла из-за Украины. Данную информацию подтвердил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.