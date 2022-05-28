В РПЦ заявили о сохранении единства между Русской и Украинской церквями

Единство между Русской и Украинской православными церквями сохраняется, и РПЦ продолжит укреплять его. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Единство между Русской и Украинской церковью сохраняется, и мы будем и дальше продолжать укреплять это единство, мы будем и дальше продолжать молиться о нашей единой святой православной церкви», — приводит его слова РИА Новости.

Митрополит Иларион отметил, что заявления о независимости УПЦ подтверждают, что её церковный центр находится в Киеве и что она не зависит от Москвы в административном, финансовом и других отношениях.

Ранее стало известно, что Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости.

Как сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, в адрес Русской православной церкви не поступало никаких обращений от УПЦ после принятия решения о полной самостоятельности и независимости.