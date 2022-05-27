В РПЦ прокомментировали данные о решении УПЦ по поводу независимости

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал информацию о том, что Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пост Легойды в его Telegram, РПЦ не получала обращений от УПЦ.

«Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития», — указал он.

По его словам, Украинская православная церковь находится в очень тяжёлом положении и испытывает давление с различных сторон.

«Со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определённой части общественности, со стороны средств массовой информации», — написал Легойда.

Ранее сообщалось, что собор УПЦ принял решение о полной самостоятельности и независимости.