«СТРАНА.ua»: СБУ проводит обыск в Киево-Печерской лавре
- globallookpress.com
- © Michael Kudryavtsev
«СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры», — говорится в заявлении.
Издание подчёркивает, что официальных подтверждений обыска пока нет. На фото к публикации видно около десятка людей в форме около лавры.
13 ноября сообщалось, что СБУ изучает сообщения о том, что в одном из храмов Киево-Печерской лавры была исполнена песня со словами «пробуждается матушка-Русь».
Вместе с этим «СТРАНА.ua» передавало, что первоначально видео с песнопением опубликовал священник неканонической церкви Украины Михаил Емельян, а министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал проверить видео и принять меры.
При этом пользователи соцсетей предполагают, что видео может быть фейком, пишет издание.