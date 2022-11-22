«СТРАНА.ua»: СБУ проводит обыск в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыск на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

«СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры», — говорится в заявлении.

Издание подчёркивает, что официальных подтверждений обыска пока нет. На фото к публикации видно около десятка людей в форме около лавры.

13 ноября сообщалось, что СБУ изучает сообщения о том, что в одном из храмов Киево-Печерской лавры была исполнена песня со словами «пробуждается матушка-Русь».

Вместе с этим «СТРАНА.ua» передавало, что первоначально видео с песнопением опубликовал священник неканонической церкви Украины Михаил Емельян, а министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал проверить видео и принять меры.

При этом пользователи соцсетей предполагают, что видео может быть фейком, пишет издание.