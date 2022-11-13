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СБУ изучает сообщения о песнях про матушку Русь в Киево-Печерской лавре

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Служба безопасности Украины изучает сообщения о том, что в одном из храмов Киево-Печерской лавры была исполнена песня со словами «пробуждается матушка Русь».
СБУ изучает сообщения о песнях про матушку Русь в Киево-Печерской лавре
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

«В СБУ уже изучают все детали произошедшего инцидента в одном из храмов Киево-Печерской Лавры — где пели песни, восхваляющие «русский мир», — сообщила пресс-служба СБУ.

По словам руководителя спецслужбы Василия Малюка, те, кто ждёт «пробуждения матушки Руси», «должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины».

«Мы не допустим таких проявлений», — сказал он.

Вместе с этим «СТРАНА.ua» сообщает, что первоначально видео с песнопением опубликовал священник неканонической церкви Украины (ПЦУ) Михаил Емельян, а министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал проверить видео и принять меры.

При этом пользователи соцсетей предполагают, что видео может быть фейком, пишет издание.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова возмутилась словами Папы Римского Франциска, который выразил уважение к русскому народу и гуманизму, а также напомнил о вкладе Фёдора Достоевского, «вдохновляющего людей на христианство».

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