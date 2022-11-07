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Посол Украины в США сделала замечание Папе Римскому за «невнимательное чтение» Достоевского

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Посол Украины в США Оксана Маркарова возмутилась словами Папы Римского Франциска, который выразил уважение русскому народу и гуманизму, а также напомнил о вкладе Фёдора Достоевского, «вдохновляющего людей на христианство». По мнению украинского дипломата, Папа Римский невнимательно читал произведения русского классика.
Посол Украины в США сделала замечание Папе Римскому за «невнимательное чтение» Достоевского
  • AP
  • © Gregorio Borgia

«Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского», — цитирует сообщение Маркаровой РИА Новости.

Она также высказалась о произведениях других русских писателей и поэтов, в том числе Александра Пушкина, Александра Куприна и Михаила Булгакова.

По её мнению, эти авторы «показали бы, что гуманизмом не пахло» в России.

Накануне Папа Римский Франциск заявил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм.

По его словам, он питает «любовь к русскому и украинскому народу», а также продолжает работу по поиску мирного разрешения конфликта на Украине.

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