Посол Украины в США сделала замечание Папе Римскому за «невнимательное чтение» Достоевского
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- © Gregorio Borgia
«Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского», — цитирует сообщение Маркаровой РИА Новости.
Она также высказалась о произведениях других русских писателей и поэтов, в том числе Александра Пушкина, Александра Куприна и Михаила Булгакова.
По её мнению, эти авторы «показали бы, что гуманизмом не пахло» в России.
Накануне Папа Римский Франциск заявил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм.
По его словам, он питает «любовь к русскому и украинскому народу», а также продолжает работу по поиску мирного разрешения конфликта на Украине.