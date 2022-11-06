Узнать больше

Папа Римский заявил о своей «любви к русскому и украинскому народам»

Короткая ссылка
Папа Римский Франциск заявил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. По его словам, он питает «любовь к русскому и украинскому народу», а также продолжает работу по поиску мирного разрешения конфликта на Украине.
Папа Римский заявил о своей «любви к русскому и украинскому народам»
  • Gettyimages.ru

«Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу», — сказал Папа Римский во время пресс-конференции на пути в Рим после апостольской поездки в Бахрейн.

Как пишет РИА Новости, он «с болью отметил жестокость», которая проявляется во время боевых действий, и выразил мнение, что «жестокость не свойственна русскому народу».

Папа Римский также назвал «величайшим бедствием» производство оружия.

«Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы», — сказал он.

В конце октября Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить