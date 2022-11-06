Папа Римский заявил о своей «любви к русскому и украинскому народам»

Папа Римский Франциск заявил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. По его словам, он питает «любовь к русскому и украинскому народу», а также продолжает работу по поиску мирного разрешения конфликта на Украине.

«Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу», — сказал Папа Римский во время пресс-конференции на пути в Рим после апостольской поездки в Бахрейн.

Как пишет РИА Новости, он «с болью отметил жестокость», которая проявляется во время боевых действий, и выразил мнение, что «жестокость не свойственна русскому народу».

Папа Римский также назвал «величайшим бедствием» производство оружия.

«Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы», — сказал он.

В конце октября Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане.