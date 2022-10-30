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В Ватикане заявили о готовности провести переговоры между Россией и Западом по Украине

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Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане, заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
В Ватикане заявили о готовности провести переговоры между Россией и Западом по Украине
  • Gettyimages.ru

«Папа Римский в ответ на заявления Лаврова и Пескова предлагает рассмотреть Ватикан как переговорную площадку между Америкой, Европой и Россией по совместной безопасности», — сказал он в комментарии ТАСС.

Севастьянов напомнил, что Ватикан числится в списке дружественных России, НАТО, США и Украине государств и он нейтрален.

«Поэтому Ватикан является оптимальной площадкой для переговоров», — заключил собеседник агентства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президентам России и Соединённых Штатов Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.

В частности, он попросил Папу Римского «содействовать приближению мира на Украине».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков приветствовал предложение президента Франции.

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