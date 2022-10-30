В Ватикане заявили о готовности провести переговоры между Россией и Западом по Украине
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«Папа Римский в ответ на заявления Лаврова и Пескова предлагает рассмотреть Ватикан как переговорную площадку между Америкой, Европой и Россией по совместной безопасности», — сказал он в комментарии ТАСС.
Севастьянов напомнил, что Ватикан числится в списке дружественных России, НАТО, США и Украине государств и он нейтрален.
«Поэтому Ватикан является оптимальной площадкой для переговоров», — заключил собеседник агентства.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президентам России и Соединённых Штатов Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.
В частности, он попросил Папу Римского «содействовать приближению мира на Украине».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков приветствовал предложение президента Франции.