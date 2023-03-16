Захарова назвала недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры
- РИА Новости
«Мы отметили абсолютно недопустимую позицию отсутствия комментария со стороны Секретариата ООН», — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не располагает информацией о том, что происходит с Киево-Печерской лаврой.
«Не думаю, что в Секретариат ООН в Нью-Йорке не доходит сигнал интернета, что там нет связи, не работают компьютеры, отключены телефоны и телевизоры», — добавила она.
Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.
Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.