Захарова назвала недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

Молчание ООН по ситуации с Киево-Печерской лаврой является недопустимым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы отметили абсолютно недопустимую позицию отсутствия комментария со стороны Секретариата ООН», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не располагает информацией о том, что происходит с Киево-Печерской лаврой.

«Не думаю, что в Секретариат ООН в Нью-Йорке не доходит сигнал интернета, что там нет связи, не работают компьютеры, отключены телефоны и телевизоры», — добавила она.

Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.