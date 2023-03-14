Минкультуры Украины предложило монахам Киево-Печерской лавры перейти в раскольническую УПЦ

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

«Никто не ставит вопрос о выселении монахов. Речь идёт о возвращении имущества, принадлежащего государству... Если кто и должен выезжать, то это те руководители, которые вели незаконную застройку на территории ЮНЕСКО на протяжении многих лет», — сказал министр в эфире телемарафона. Его слова приводит РИА Новости.

На вопрос журналиста о том, куда «деваться» монахам УПЦ, если имущество монастыря будет передано государству, Ткаченко заявил, что они могут перейти в ПЦУ.

«Я думаю, что совместная наша работа, специалистов и правоохранителей, простимулирует такое их решение», — сказал Ткаченко.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

После этого глава МИД России Сергей Лавров направил руководству ООН и ОБСЕ письма из-за гонений на каноническую православную церковь на Украине.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску, Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.