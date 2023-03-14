Лавров направил руководству ООН и ОБСЕ письма из-за гонений на церковь на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров направил руководству ООН и ОБСЕ письма из-за гонений на каноническую православную церковь на Украине.

Об этом сообщается на сайте МИД.

Он обратил внимание на вопиющие нарушения общечеловеческих и конституционных прав православных верующих на Украине. Также Лавров сообщил о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение Украинской православной церкви.

Глава МИД призвал дать принципиальную оценку неправомерным действиям украинского режима в отношении УПЦ, а также потребовать от Киева прекратить произвол и репрессии против канонической православной церкви.

Кроме того, он призвал потребовать от украинских властей «неукоснительно соблюдать взятые Украиной обязательства по общепризнанным международным документам, а также не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску, Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киевской лавры.

До этого стало известно, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.