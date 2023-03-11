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Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киевской лавры

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску, Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киевской лавры.
Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киевской лавры
  • РИА Новости

Об этом сообщили в РПЦ.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями», — говорится в сообщении.

В посланиях патриарх Кирилл заявил об обеспокоенности в связи с резким усилением государственного давления на православных христиан Украины.

Уточняется, что обращения, в частности, направили Папе Римскому Франциску, Гутеррешу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Ранее стало известно, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал данные требования апогеем беззакония.

По его словам, УПЦ подвергалась нарастающему давлению всё это время.

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