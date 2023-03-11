Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киевской лавры
- РИА Новости
Об этом сообщили в РПЦ.
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями», — говорится в сообщении.
В посланиях патриарх Кирилл заявил об обеспокоенности в связи с резким усилением государственного давления на православных христиан Украины.
Уточняется, что обращения, в частности, направили Папе Римскому Франциску, Гутеррешу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.
Ранее стало известно, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал данные требования апогеем беззакония.
По его словам, УПЦ подвергалась нарастающему давлению всё это время.