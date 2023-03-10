Узнать больше

Представитель УПЦ заявил о невозможности выселения монахов из Киево-Печерской лавры

Короткая ссылка
Требования о выселении монахов Украинской православной церкви не имеют юридических обоснований, они не могут быть выполнены. Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ владыка Климент.
Представитель УПЦ заявил о невозможности выселения монахов из Киево-Печерской лавры
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

По его словам, руководство заповедника в ультимативной форме и без объяснения причин объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселения монахов.

«Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют», — приводит слова Климента издание СТРАНА.ua.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь не может быть выселена из монастыря, так как для этого нет юридических обоснований.

Ранее стало известно, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал данные требования апогеем беззакония.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить