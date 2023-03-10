Представитель УПЦ заявил о невозможности выселения монахов из Киево-Печерской лавры

Требования о выселении монахов Украинской православной церкви не имеют юридических обоснований, они не могут быть выполнены. Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ владыка Климент.

По его словам, руководство заповедника в ультимативной форме и без объяснения причин объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселения монахов.

«Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют», — приводит слова Климента издание СТРАНА.ua.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь не может быть выселена из монастыря, так как для этого нет юридических обоснований.

Ранее стало известно, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал данные требования апогеем беззакония.