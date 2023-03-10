Легойда назвал требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру апогеем беззакония
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«Это решение — апогей беззакония. Беззакония, которое творится в отношении миллионов верующих украинцев на протяжении последних лет», — написал Легойда в своём Telegram-канале.
По его словам, УПЦ подвергалась нарастающему давлению всё это время.
Он отметил, что изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской лавры будет вписано в историю антицерковных гонений.
Ранее появилась информация, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.