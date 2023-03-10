Легойда назвал требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру апогеем беззакония

Требование к монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания Киево-Печерской Лавры является апогеем беззакония, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Это решение — апогей беззакония. Беззакония, которое творится в отношении миллионов верующих украинцев на протяжении последних лет», — написал Легойда в своём Telegram-канале.

По его словам, УПЦ подвергалась нарастающему давлению всё это время.

Он отметил, что изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской лавры будет вписано в историю антицерковных гонений.

Ранее появилась информация, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.