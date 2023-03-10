Захарова заявила, что у США не получится «не увидеть» гонения на УПЦ на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть здания заповедника до 29 марта.

«В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений. На этот раз «не увидеть» гонения на Украинскую православную церковь у Штатов не получится», — написала она в Telegram.

Ранее появилась информация, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.