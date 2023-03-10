Захарова заявила, что у США не получится «не увидеть» гонения на УПЦ на Украине
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«В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений. На этот раз «не увидеть» гонения на Украинскую православную церковь у Штатов не получится», — написала она в Telegram.
Ранее появилась информация, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.