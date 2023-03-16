Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать принудительному закрытию Киево-Печерской лавры
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«Прошу приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря», — приводит его слова РИА Новости.
Патриарх Кирилл отметил, что закрытие украинскими властями Киево-Печерской лавры приведёт к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания.
Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.
Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов.