Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать принудительному закрытию Киево-Печерской лавры

Закрытие украинскими властями Киево-Печерской лавры нарушит права миллионов жителей постсоветской республики, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Прошу приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря», — приводит его слова РИА Новости.

Патриарх Кирилл отметил, что закрытие украинскими властями Киево-Печерской лавры приведёт к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания.

Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов.